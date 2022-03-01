İl Genel Meclisi Mart mesaisi başladı

Mehmet Bektaş'ın başkanlığında toplanan Çorum İl Genel Meclisi’nde gündemde yer alan 4 madde üzerine müzakere edildi.

Laçin’in Gökgözler Möyü bağlısı Karaköy’ün buradan ayrılarak Çalyayla Köyü’ne bağlanmasıyla ilgili gündem maddesinin görüşülmesiyle başlanan toplantıda Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2022 mali yıl bütçesinin ilköğretim okulları küçük onarım giderleri ekonomik kodunda bulunan ödenekten 30 bin lira alınarak Alaca İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün ilköğretim okulları küçük onarım giderleri ekonomik koduna aktarılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca ARGE Komisyonu’nun Çorum-Osmancık yolu üzerindeki tabelalarla ilgili hazırladığı komisyon raporu ve Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu’nun hazırladığı rapor, Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

(Taner ŞİMŞEK)

