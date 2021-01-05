İl Genel Meclisi, “hava kirliliği ve toprak analizini” araştıracak

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde “hava kirliliğinin” araştırılması ve “toprak analizinin” yapılıp yapılmadığına ilişkin iki ayrı önerge verildi.

Çorum’da ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere havaların soğuması ile katı yakıt tüketiminde artış görüldüğünün ifade edildiği ilk önergede, “Özellikle ilçe ve köylerimizde kalorisi düşük kömür kullanımı hava kirliliğinin ciddi boyutlara çıkmasına sebep olmaktadır.

Piyasada bulunan kömürlerin satışları denetleniyor mu? İlimiz ve ilçelerimizdeki sanayii işyerlerinde yağ veya lastik yakan işyerleri var mı? Varsa uyarılıyor mu? Çorum’da hava kirliliğinin sebebi nedir? Hava kirliliği için önlemler alınıyor mu? Kış mevsimi nedeniyle son iki aydır ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz, aşırı hava kirliliği ile karşı karşıya kalınmıştır” denildi.

Söz konusu önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

TOPRAK ANALİZİ ARAŞTIRILACAK

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na sevk edilen ikinci önergede ise, “İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde topraklarımızın verimi ile köy köy, parsel parsel toprak analizi yapılıyor mu? Yapılan toprak analizi sonucu çiftçimiz bu uygulama ve tavsiyelere uyuyor mu? Çiftçilerimizin analiz sonucu tavsiye edilen gübre kullanımı ve ekilebilecek ürün kontrolleri yapılıyor mu? Çiftçilerimizin yönlendirme ve kontrolleri nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır. Çiftçilerimizin toprak tahsili yaptırma zorunluluğu var mı? Toprak tahsillerini yaptırabileceği laboratuvar var mı? Çiftçilerimizin isteğine göre her yıl istediği ürünü tekrar ekebiliyor mu? Çoraklaşmış verimsiz hale gelen topraklarımız için bu toprakların işlenebilir ve verimli toprak haline getirilmesi için çalışma yapılıyor mu? Bu toprakların milli ekonomiye ve çiftçimizin üretimine kazandırılması için neler yapılabilir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)