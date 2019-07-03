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İl Genel Meclisi gençlerin tatili nasıl geçirdiğini inceledi

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından gençlerin yaz tatillerini nasıl değerlendirdiği yönünde hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu.

İl Genel Meclisi gençlerin tatili nasıl geçirdiğini inceledi

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından gençlerin yaz tatillerini nasıl değerlendirdiği yönünde hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:24
İl Genel Meclisi gençlerin tatili nasıl geçirdiğini inceledi

Komisyonunun çeşitli kurumlardan bu konuyla ilgili bilgi aldığını anlatan Devrez, İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre, okulların tatil olması nedeniyle köylerde cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri tarafından öğrenci sayısına bakılmadan müracaat eden ve kaydını yaptıran 20 yaş altı herkese yaz Kur’an Kursu eğitimi verildiğini ifade etti.

Okulların yaz tatili kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kırsaldaki (köylerdeki) öğrencilere ve gençlere yönelik herhangi bir uygulama bulunmadığını dile getiren Ahmet Devrez, köylerdeki öğrencilerin, İl Merkezinde, mahallelerde bulunan gençlik merkezlerine gelerek buradaki etkinliklere katılabildiklerini vurguladı.

(Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 03.07.2019 01:09
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