İl Genel Meclisi bugün toplanıyor

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan İl Genel Meclisi Salonu’nda bugün saat 11.00’de Osman Günay yönetiminde toplanacak olan İl Genel Meclisi üyeleri Şubat mesailerine başlayacak.

Yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile start alacak olan Şubat ayı toplantılarında daha sonra üyeler tarafından verilen önergeler ele alınacak.

Üyeler bu ayki oturumlarda il Özel İdaresi’nde tam zamanlı sözleşmeli çalışacak teknik personelin maaşları, İl Özel İdaresi makine parkındaki araçların boş dönemde kiralama bedelleri, ilimizdeki toprak analizleri, Ortaköy’ün tarihi ve turistik özelliklerinin tanıtılması, köylerdeki hava kirliliğinin durumu, gençlik spor merkezlerinin faaliyetleri ve ilimizdeki kadın kooperatiflerinin faaliyetleri ile ilgili komisyonların hazırladığı raporları da görüşecek.

(Haber Merkezi)