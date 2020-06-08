İl Genel Meclisi bugün toplanıyor

İl Genel Meclisi’nin Haziran Ayı ilk toplantısı bugün saat 11.00’de Osman Günay yönetiminde yapılacak. İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya yoklama ve 6 Mart 2020 günlü toplantının karar özetinin okunması ile başlanacak. Daha sonra ise İl Genel Meclisi üyeleri tarafından verilen önerge teklifleri değerlendirilmek üzere komisyonlara sevk edilecek.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarında İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı bütçesi kesin hesabı ile 2019 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri; Üçtutlar Mahallesi’ndeki üzerinde Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile anaokulu, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu arsa ile merkez Karaca Köyü’ndeki arsanın belli bir ücret karşılığı trampa edilmesi; üstün zekalı çocukların eğitimi; yeni tip koronavirüs salgınının ilimizdeki durumu; ilimizde kadın ve erkek çalışanların oranı; ilimizde uyuşturucu ve zararlı maddelerin sigara alkol bonzai gibi maddelerin önlenmesinde, yayılması kapsamında toplumsal veya kamusal alanda yapılan çalışmalar ve ilimiz genelindeki kazılar sonucu çıkan eserlerin sergilenmesi ve durumu ile ilgili komisyonların raporları ele alınacak.

(Haber Merkezi)