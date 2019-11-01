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İl Genel Meclisi bugün toplanıyor

İl Genel Meclisi bugün Osman Günay yönetimindeki toplantı ile Kasım ayına başlayacak.

İl Genel Meclisi bugün toplanıyor

İl Genel Meclisi bugün Osman Günay yönetimindeki toplantı ile Kasım ayına başlayacak.

01 Kasım 2019 Cuma 00:29
İl Genel Meclisi bugün toplanıyor

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda saat 11.00’de yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayacak olan Kasım ayı toplantılarında 2020 yılı bütçe görüşmelerine de başlanacak.

2020-2024 Yılı Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2020 Yılı Performans Planı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 2020 Mali yılı bütçesinin görüşülmesinin başlanacağı İl Genel Meclisi Toplantılarında ayrıcaİl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin 2020 Mali yılı bütçeleri ayrı ayrı ele alınacak.

İl Özel İdaresi’nin 2020 mali yılı gelir bütçesi ile gider bütçesinin görüşüleceği ve ayrı ayrı ad okunarak oylanacağı Kasım ayı toplantılarında bazı komisyonlardan gelen çeşitli raporlar da görüşülecek.

(Bülent USLU)

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