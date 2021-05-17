İl Genel Meclisi bugün toplanacak

Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilmesi halinde önergelerin değerlendirilmesi ile başlayacak Mayıs ayı oturumlarında İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin ile İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçesi kesin hesabı görüşülecek.

Mayıs ayı toplantılarında ayrıca okul arsası tahsisleri, arsa trampası gibi konuların ele alınacağı toplantılarda Engelli Eğitim Merkezleri, tarımsal sulama gölet ve barajlarının durumu, ilimizdeki hayvan barınakları, ilimizdeki kütüphanelerdeki yazma eserlerin durumu, Çorum’un maden yataklarının durumu ve ilimizdeki şehit ve gazi dernekleri ile ilgili komisyonların hazırladığı raporlar da görüşülecek.

(Haber Merkezi)

