İl Genel Meclisi bugün toplanacak

Osman Günay Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olan toplantılarda Şanlıosman Köyü sınırları içindeki 2.37 hektarlık alanın 5 yıl süreyle kum-çakıl ocağı olarak kullanılması, bazı köylere ait yerleşik alan ve civar tespiti, Alaca Körpınar Köyü sınırlarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Elektrik Üretim alanı yapımıyla ilgili rapor, Ortaköyş Cevizli Köyü yolundaki yıkılma tehlikesi bulunan istinat duvarıyla ilgili hazırlanan rapor, Hacıpaşa, Sırıklı, Aksungur, Karapürçek, Güzelyurt köyleri ve İskilip İlçesi yolunu bağlayan 800 metrelik grup yolunun yol ağına alınması ile ilgili rapor, köylerdeki fosseptiklerin açılması kullanılacak kanal açma makinesi için istenecek ücret hakkındaki rapor, OKA ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve diğer birliklerle yapılan projelerle ilgili plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan rapor, okullarda bulunan kantinlerle ilgili hazırlanan rapor ile Çorum’da görülen küçük sinek istilası ile ilgili hazırlanan raporlar görüşülecek.

(Haber Merkezi)