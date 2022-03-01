İl Genel Meclisi başlıyor

Mehmet Bektaş yönetiminde Mart ayı oturumlarına bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile bugün saat 11.00’de başlayacak olan İl Genel Meclisi üyeleri daha sonra gündem maddelerine geçecekler.

Üyeler tarafından verilecek önergelerin ilgili komisyonlara sevk edileceği Mart ayı toplantılarında bazı köylerin imarlarına yapılan itirazlar değerlendirilecek. Alaca’da okul onarımlarına ödenek aktarılacak olan toplantılarda Osmancık güzergahındaki ilçelerin trafik levhaları, Ortaköy Kavakalan Köyü’ne dönüşteki tehlikeli viraj, OSB Eğitim Merkezi, Aile Danışma Merkezleri gibi konularda komisyonların raporları da görüşülecek.

(Haber Merkezi)

