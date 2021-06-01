İl Genel Meclisi başlıyor

İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’ndeki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda bugün saat 11.00’de Mehmet Bektaş yönetimindeki toplantı ile Haziran ayı oturumlarına başlayacak.

Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayacak Haziran ayı oturumlarında İl Genel Meclisi üyelerinin vereceği önerge teklifleri de görüşülecek.

Haziran ayı toplantılarında Gülabibey Mahallesi Kışla Arkası Ankara Caddesi üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş Çorum Şubesi adına bir ATM yeri tahsisi, taşınmaz tranpası, ilimiz kamu kurumlarındaki engelli kadroları, köylerdeki boş evlerin durumu, ilimizde bisiklet kültürü, köylerdeki cami ve türbelerin durumu, il genelinde şehit ve gazilerle ilgili çalışmalar, ilçelerde ve köylerdeki sağlık ocaklarının durumu, soğan patates ekimi, ilimizdeki okullardaki ana okulu ve sınıflarının durumu gibi konularda ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlanacak.

(Haber Merkezi)

