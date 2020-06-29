İl Genel Meclisi AK Parti Grubu toplandı

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Temmuz ayı gündemine dair alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda alınan kararların ilçelere ve köylere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. (Haber Merkezi)