İl Genel Meclisi AK Parti Grubu toplandı
AK Parti İl Genel Meclisi Temmuz ayı Grup Toplantısı AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Güncel 29.06.2020, 19:36
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İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı. Temmuz ayı gündemine dair alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda alınan kararların ilçelere ve köylere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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