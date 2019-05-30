İl Genel Meclisi 10 Haziran’da toplanacak

İskilip’te bulunan sahipleri ilçeden göç etmiş ya da mirasçı sayısının çokluğu nedeniyle terk edilen binlerce dönüm arazinin tespiti, İskilip yolu Hacıbey köyünden başlayıp Ankara yolu Hamdi köyüne bağlayan ve yaklaşık 32-35 köy ve mahallenin kullandığı grup yolunun bakıma alınması, Çorum-Ortaköy ilçesine bağlı 13 adet köyde bulunan atıl vaziyetteki okul binalarının satılıp satılmayacağı ile ilgili rapor, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Yeşilay Kültür Merkezi Projesi’ne destek olunması, Çorum’daki halter sporu ile ilgili hazırlanan rapor, Mecitözü Geykoca göledi ile ilgili hazırlanan rapor, İskilip şehir merkezinden geçmekte olan, karayollarına ait çevre yolunun, Hacıpiri Mahallesi, Beşevler mevkiinde ki ve Ergenekon Sokak da ikamet eden vatandaşların yol sorunu, Okul Sütü Projesi konusunda hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle düzenlenecek etkinliklerden köyde öğrenim görenlerin nasıl faydalanacağı, Kocaçay yatağı güzergahı üzerinde bulunan gölet alanlarının tespiti, parklarda engelliler için çalışma yapılım yapılmadığı ve Çorum’un uluslararası turizm gezilerindeki yeri gibi konularda hazırlanan komisyon raporların görüşüleceği İl Genel Meclisi toplantılarını Başkan Osman Günay yönetecek.(Haber Merkezi) a uygulanabilmesi için; İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor. (Haber Merkezi)