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İl Genel Meclisi 1 Ağustos‘ta toplanacak

İl Genel Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı 1 Ağustos 2019 Perşembe Günü saat 11.00’de İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İl Genel Meclisi 1 Ağustos‘ta toplanacak

İl Genel Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı 1 Ağustos 2019 Perşembe Günü saat 11.00’de İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:15
İl Genel Meclisi 1 Ağustos‘ta toplanacak

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay Başkanlığında önerge tekliflerinin verilmesi ile başlayacak olan toplantıda OKA destek programlarından “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımları Mali Destek Programı” kapsamında, Mecitözü KÖYDES tarafından hazırlanan proje için Akçakoyun köyü sınırları içinde Köprübaşı göledi göl aynası mevkiindeki 6 taşınmazın 25 yıl süreyle Mecitözü KÖYDES’e tahsisi görüşülecek.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri tarafından hazırlanan teftiş raporu, imar ve bayındırlık komisyonu raporlarının görüşüleceği toplantıda içme suyuna sahip köylerdeki meskenlerde sayaç kullanımı ve ücret tarifesinin belirlenmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu. Ortaköy’deki Şapinuva ve İncesu Kanyonunun turizm tanıtımı ve yapılan yatırımlar ile ilgili Turizm komisyonu raporu ve Çorum’daki tarımsal üretimi artırmak amacıyla Sungurlu Kemallı Çayı, Sarıcalar Çayı, Demirşeyh Çayı ve İncesu Çayı sulama göletlerinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Tarım ve Hayvancılık komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülecek. (Haber Merkezi)

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