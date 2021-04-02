İl Encümeni seçildi

Mehmet Bektaş yönetiminde bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve üyeler tarafından gündem dışı konuşmaların yapılması ile devam eden toplantıda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 25. Maddesi gereği İl Genel Meclisi’nce seçilen İl Encümeni üyelerinin görev süresi Nisan ayında sona ereceğinden, İl Encümeni’nde görev almak üzere gizli oyla üç üyenin seçimi yapıldı.

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı tarafından Merkez İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Çiftçi, Bayat İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna ve İskilip İl Genel Meclisi Üyesi Duran Bıyık aday gösterildi.



Yapılan seçim sonucunda 29 oy alan İbrahim Çiftçi, 20 oy alan Duran Bıyık ve 18 oy alan Ahmet Tuna İl Encümen üyeliğine seçildiler. Aday gösterilmeyen AK Parti Osmancık İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Turhan ile Alaca İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Karagöz’e ise 16 oy çıktı.

Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi’nin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfı kadroları arasında yer alan ve emeklilik, tayin v.b. nedenlerle boşalan kadroların, kurum ihtiyaçları (terfi, naklen atama, unvan değişikliği sınavı v.b.) doğrultusunda istihdam edilecek personelin, öğrenim durumu, hizmet yılı ve müktesep derece ve kademelerine uygun hale getirilmesi amacı ile dolu ve boş kadrolarda, kadro ve kadro derece değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (l) bendi gereğince “Memur Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetveli” görüşüldü.

Toplantıda son olarak ise Turizm Komisyonu Başkanı Gürbüz Özel tarafından ülkemizde ve ilimizdeki tarihi eserlerle ilgili hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Gürbüz Özel ilimiz merkezi ile ilçeler ve köylerde bu güne kadar gün yüzüne çıkarılıp il ve ülke dışına çıkarılan tarihi eserin olup olmadığı, bu eserlerin nerelerde sergilendiği, bu eserlerin tekrar kendi topraklarına dönmesi için neler yapıldığını anlattı.

(Volkan SINAYUÇ)

