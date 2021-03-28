İl Ambulans Servisi Dr. Ramazan Yıldızhan’a emanet

Kısa bir süre önce tayini çıkan ve İl Ambulans Servisi görevinden ayrılan Dr. Mustafa Özcan’ın yerine Başhekim olarak Dr. Ramazan Yıldızhan atandı.

Dr. Ramazan Yıldızhan, sosyal medya hesabı üzerinden; “Allah layıkıyla yapmayı nasip etsin. Atamızın ‘Beni, Türk hekimlerine emanet ediniz, sözündeki güveni Çorum halkına aksettirmek ümidiyle…” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER, Dr. Ramazan Yıldızhan’ı kutlar, yeni görevinde başarılar diler.

(Haber Merkezi)

