Son Dakika

İl Afet Risk Azaltma Planı açıklandı

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çorum İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

Güncel 06.12.2021, 20:04
26
İl Afet Risk Azaltma Planı açıklandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Afetler, ülkeleri ve toplumları etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Toplumun bütün kesimleri, her an karşı karşıya kalabilecekleri bu büyük riske karşı birlikte tedbir almak ve bu riskin ortaya çıkarabileceği sonuçlarla birlikte mücadele etmek zorundadır. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şu şekilde devam etti: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyonunda, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin çalışmalarda yer alarak “Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn alınarak, risklerin önlenmesi ve azaltılması için afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan Çorum İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanmış olup, İlimizde “Deprem, Kütle Hareketleri (heyelan, kaya düşmesi), Sel/taşkın ve Meteorolojik ve İklim Değişikliği” afetleri üzerinde çalışılmış, 1 AMAÇ altında (toplumun afet bilincinin artırılarak afet risk yönetimini güçlendirip, şehrimizi afet risklerine ve olası etkilerine karşı güvenli hale getirmek) 7 HEDEF ve 82 EYLEM belirlenmiştir.
HEDEF-1 Çorum ve çevresindeki afet tehlike kaynaklarının araştırılması; HEDEF-2 Güvenli yerleşim koşullarını sağlamak; HEDEF-3 Mekânsal planlamada afet risklerini dikkate almak; HEDEF-4 Kurumlar arası işbirliği ve veri paylaşımının sağlanması; HEDEF-5 Altyapıları güvenli kılmak ve altyapı yatırımlarında afetleri dikkate alarak yapmak; HEDEF-6 Erken uyarı ve tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve HEDEF-7 Afet risklerini azaltma kültürünü oluşturmak ve toplumun afet bilincinin artırılması.
İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) görev verilen kurum ve kuruluşların planda yer alan görevlerin uygulanmasına yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarda gerekli tedbirlerin alınarak yürütülmesi önem arz etmektedir.”
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@