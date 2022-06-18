“İktidarın hatalarının bedelini halk ödüyor”

İktidar partisinin yaptığı hataların bedelinin halk tarafından ödendiğini kaydeden Ahıskalı, şu açıklamayı yaptı:

“Önce askeri vesayetten kurtulmamız ve gerçek demokrasiye geçmemiz için ihtiyacımız var denildi ve FETÖ’nün devlette kadrolaşmasına göz yumuldu. Sonra yanıldım diyerek geçte olsa tepesine binildi.15 Temmuz hain darbe girişiminin bedeli halka ödetildi.

Demokrasi denildi, açılım sürecinde bütün vatan hainleri tepemize çıkarıldı, kol kola gezdiniz. Yanıldık dediniz yine. Yanılan siz oldu, bedelini yine Türk milleti ödedi.

Ergenekon, Balyoz davası denildi, ülkenin en başarılı generalleri cezaevlerine hapsedildi, yanıldım denildi hepsi serbest bırakılıp iadeyi-itibar yapıldı. Bedelini Türk milleti ödedi.

Şu anda da son yüzyılın en zirvesinde olan enflasyon ve hayat pahalılığını da yerle bir edin de gerçek gücünüzü görelim.

Ama nafile çünkü elinizde ki en liyakatli kadroları tasfiye ettiniz. Halk desteğini de kaybettiniz.

NAS, GES de çözüm olmadı. Geriye tehdit, baskı, korku salarak esip gürlemek kaldı. Deniz bitti artık kara göründü.

Artık halkın bedel ödeyecek gücüde, mecali de kalmamıştır.” (Haber Merkezi)