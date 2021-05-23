“İktidarı eleştirenin basın kartı iptal edilebilecek”

Basın Kartı Yönetmeliği’nin değiştirilmesine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Basın kart yönetmenliğinde yapılan değişiklik ile iktidarı eleştiren, yazı yazan, tweet atan, herkesin basın kartı iptal edilebilir. Yoruma bağlı maddeler getirilmiş, kesin hükme de gerek yok, basın kartını almak, iptal etmek, her şey tek kişinin keyfine, ruh haline bırakılmış. Bu zamana kadar çok sayıda gazetecinin kart başvurusunu sebepsiz bekleten, yılların gazetecilerin kartını gerekçe göstermeksizin iptal eden İletişim Başkanlığı, çaldığı minareye kılıf uydurmuştur.” dedi.

Açıklamasında, “Oldu olacak ‘Biat eden, iktidarı öven gazetecilere kart var, eleştiren, Türkiye gerçeklerini yazan gazetecilere kart yok’ deyin olsun bitsin” diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Atila Sertel, daha önce değiştirilen ve eleştirilen yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi beklenirken, eskiyi dahi aratır değişikliklerin yapılmasının tek adam keyfi yönetiminin yansımaları olduğunu belirterek, iktidarın muhalif gördüğü isimleri sindirmek için türlü türlü antidemokratik yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Milletvekili Sertel, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şartları taşımasına rağmen çok sayıda gazetecinin basın kartı başvurusu gerekçe gösterilmeksizin bekletiliyor, yaşamı boyunca gazetecilik yapmış, sürekli basın kartını almış ve yıllarca taşımış gazetecilerin kartları iptal ediliyor. Bu son değişiklikle ‘minareyi çalan iktidarın kılıfını da hazırladığını’ görüyoruz. Örneğin yapılan değişiklikle, ‘Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması’ deniliyor. Buna benzer ucu açık düzenlemeler var. Gazetecilerin saygınlığını ölçmek İletişim Başkanı ve Basın Kartı Komisyonu’na mı kaldı?”

