“İktidara Hazırız” buluşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilleri hariç 81 ilden YDK ve PM üyeleri, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları örgütlerinin katıldığı kampa Çorum’dan da CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcıları Celal Uysal, Duran Arslan, Ümit Er, Burhan Erdem, Merkez ilçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve ilçe başkanları katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında iki gün süren kampta Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve son olarak Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptı.

Basına kapalı bölümde yapılacak sunumlarda “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in anlatıldığı kampta sistemin içeriği ve izlenecek süreç konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Hazırlanan kitapçığın da dağıtıldığı kampta, bir başka sunum da “sandık güvenliği” konusunda gerçekleştirildi.

Seçim hazırlıklarının da masaya yatırıldığı toplantıda, örgütlerin performans açısından fotoğrafı da çekildi. AK Parti ve MHP'nin seçim yasası değişiklik önergesinin de mercek altına alındığı kampta 6 muhalefet partisinin son dönemde yaptığı işbirliğinin ülke için önemine de değinildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başta olmak üzere çeşitli sorunlara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı bir kitapçık hazırladıklarını belirterek tüm örgüt yöneticilerinin, partiye üye olan herkesin, bu kitapçığı ezberlemesi ve halka anlatması gerektiğini söyledi.

Stratejik çalışmanın öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, “Şu mahalle bana oy vermiyorsa, o mahalleden yeteri kadar oy alamıyorsam, bir başka mahalle sürekli CHP’ye oy veriyorsa, ben tüm enerjimi oy veren mahalleye harcayıp, oy vermeyen mahalleye gitmiyorsam, biz çalışmıyor, üretmiyor, enerjimizi boşa harcıyoruz demektir. Eğer ben bir kesimden oy alamıyorsam, sorunu o kesimde değil, sorunu kendimizde aramamız gerekir. Neden bize oy vermiyorlar, niçin girip oturup konuşmuyoruz. Bu noktaya önem vermeliyiz. Hedefe kilitleneceğiz ve stratejik olacağız” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, özelikle gençler ve kadınların partide daha güçlü ve etkin olması, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanının en az ayda bir kez toplanması gerektiğini de dile getirdi.

Antalya’da gerçekleştirilen kampı değerlendiren CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına büyük bir coşku ve inançla yürüyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)