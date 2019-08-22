“İktidar, yolsuzluğun, yasağın ve yoksulluğun muhafızı oldu”

“YOKSULLUK EN ÖNEMLİ PROBLEM”

“İktidar içinde bulunduğumuz krizden çıkmanın yollarını arayacağına yasaklar ve baskı ile koltukta oturduğu süreyi uzatma derdinde” diyen Cıdık, “Bakınız her hafta gündeme getiriyoruz ekonomimizin hali ortada. İktidar pembe tablolarla ekonomiyi iyi göstermeye çalışsa da gidişat iyi değil. İğneden ipliğe gelen zamlar ortada. En son Pazartesi günü; motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Çaya %15 zam daha geldi. Bunun yanında çarşı pazarda hissedilen enflasyon açıklanan rakamların çok üstünde. Fakat bu açık gerçeğe rağmen iktidarın memura zam teklifi %4+4. İğneden ipliğe, sigaradan çaya/şekere ardı ardına gelen zamlarla, enflasyon ve yoksulluk sınırında ezilen memurumuza sunulan bu %4+4 zam teklifi değildir, olsa olsa zam tiyatrosudur. Kimsenin memurumuzu bu tiyatroda figüran olarak görme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

SİGARA ZAMMI

İktidarın memura, işçiye, emekliye zam konusunda cimri davranmaktan çekinmediğine dikkat çeken Cıdık, “Fakat iş vergi zamlarına gelince olabildiğince cömert davranıyorlar. Sigaraya konulan maktu vergi zammı %37. Biz elbette hiç kimsenin sigara içip sağlığına zarar vermesi istemeyiz. Fakat şunu da hatırlatmak isteriz; Merhum Neşet Ertaş ‘Gençlerin cebindeki cigara parasına göz dikmem’ demişti. Bu konuda durduğumuz yer tam olarak budur. Yerli tütünü bitiren bu iktidar şimdi sigaraya vergi zammı yaparak ekonomiyi toparlamaya çalışıyor. Bir ülkede ekonomi zamlarla düzelmez. Tarıma gerekli destek verilmeden Türkiye’nin ayağa kalkması mümkün değil. Tarıma destek demek çiftçinin ürettiği mahsulden kar edip cebine para girmesini sağlamak demektir” dedi.

GÜVENLİ BÖLGE

Son olarak dış politikaya ilişkin de bir açıklama yapan Cıdık, şunları söyledi:

“İktidar sürekli müdahale edeceğiz, kimseye bağlı değiliz gibi açıklamalarla mangalda kül bırakmıyor. Ama iktidar herhangi bir icraat yapmıyor. Hemen belirteyim ki konu ile ilgili iddialar bizi endişelendiriyor. 5 km ABD ile ortak kontrol bölgesi 9 km, ABD’nin kontrol bölgesi 4 km ise ABD’nin koz olarak tutacağı bir güvenli bölge, eğer bu iddialar doğruysa gerçekten durum endişe vericidir. Şu bilinmeli ki ABD dünyada yaşanan sıkıntı ve problemlerin ana kaynağıdır.

Irak işgalinin Suriye iç savaşının müsebbibi bir devletten böyle bir konuda olumlu adımlar atacağı beklentisi son derece yanlıştır. Böyle bir güvenli bölge ancak çekiç gücü sınırımıza yığmak demektir. Bu sebeple ABD’nin değil ülkemizin menfaati esas alınmalıdır. Bugüne coğrafyamızda savaşın ve huzursuzluğun kaynağı olan ABD ile ilişkilerinizi gözden geçirin. Bakınız Ortadoğu’dan dış güçler tamamen elini çekmedikçe bu coğrafyaya huzur gelmeyecektir.

İşte Filistin’in durumu, Golan tepeleri ilhak ediliyor. Adeta Büyük Ortadoğu Projesi adım adım işleniyor. Türkiye güçlü bir ülke ama bugünkü politikalar zaaf politikası. Kimin dost kimin hasım olduğunu belirlemekte acizler. Türkiye yolsuzluk ve israfla zayıflatıldı. Dışarısı bunun farkında, yollar ve köprüler bir ülkeyi güçlü kılmaz. Hele hele saraylar hiç güçlü kılmaz.” (Haber Merkezi)