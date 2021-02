“İktidar, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyla alay ediyor”

İktidarı suni gündemler yaratarak halkın gerçek sorunlarını örtmeye çalışmaktan vazgeçmeye çağıran Akman, şunları dile getirdi:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı Kasım dönemine ilişkin veriler işsizliğin ülkemizin en yakıcı sorunlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre Kasım 2020 döneminde açık işsizler, çalışmaya hazır olan fakat iş aramayanlar, mevsimlik işçiler ile eksik ve yetersiz istihdam edilenlerin toplamından oluşan geniş tanımlı işsiz ve atıl işgücü sayısı 11 milyon 195 bin kişi, oranı ise yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle her üç kişiden biri işsiz ya da atıl durumdadır.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,4 olmuştur.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise yüzde 27,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İşlerini ve gelirlerini kaybeden vatandaşlarımız ilave olarak her gün yağmur gibi yağan zam ve vergi baskısı altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele iddiası altında esnafı, pazarcıları, marketleri baskı altına alan iktidarın kendisi, kontrol ettiği vergi ve fiyatları artırmaktan geri durmuyor.

Son dönemde hükûmet; özel iletişim vergisinde yüzde 33,3, elektrikli otomobiller üzerinden alınan özel tüketim vergisinde 3 ila 4 kat, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yüzde 26, Genel Sağlık Sigortası Priminde yüzde 22, ilaç fiyatlarında yüzde 22, ÖSYM sınav ücretlerinde yüzde 28,5 oranında artışa gitti.

Bir yandan istihdam ve gelir kayıpları, diğer yandan artan vergi ve zamlar halkımızı ağır bir geçim sıkıntısı ve yoksullaşma içine sokmuştur.

Vatandaşlarımız pazarlardan ve çöplerden atık gıda toplar hale gelmiştir. İnsanlarımız avuçlarına “aş ve iş” yazarak hayatlarına son veriyor.

Buna mukabil, her bir vatandaşımıza insan onuruna yaraşır iş, gelir ve refah düzeyi sağlamakla yükümlü olan iktidar, halkımızın yaşadığı ağır sıkıntılar ile adeta alay ediyor.

İktidar; halkımıza “kuru ekmeği” bile çok görüyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan vatandaşlarımızın daha da azı ile nasıl yetineceğini ve atık gıdalarla nasıl yaşayacağını öğretmeye çalışıyor.

Kendileri için saymakta zorlandığımız lüks araç ve özel uçak sahibi olmakta bir beis görmez iken, vatandaşımıza bir telefon sahibi olmayı dahi çok görüyorlar.

Deva Partisi olarak, iktidarı bu umursamaz tavrı derhal terk etmeye ve suni gündemler yaratarak halkımızın gerçek sorunlarını örtmeye çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)