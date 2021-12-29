“İktidar temennisi ile yeni yılı karşılıyoruz”

2021’in zorluklarla geride kaldığına dikkat çeken Tokgöz, 2021 yılının her açıdan zor bir yıl olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik sıkıntıya bir de koronavirüs salgınının eklendiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Ekonomide zamanında ve yerinde alınmayan tedbirler esnafın, sanayicinin ve üreticinin belini büktü.

Emekli, memur, işçi bu sene de beklentilerini elde edemedi. Hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlalleri artarak devam etti. Aynı anlayış iktidarda oldukça her gelen yıl giden yılı aratmaya devam edecek. Bu yüzden diyoruz ki 2022’de erken seçim değil, hemen seçim” diye konuştu.

Halktan yana politikalar üretecek anlayışın iktidar olması temennisi ile yeni yılı karşıladıklarını dile getiren Ulaş Tokgöz, “Bizim hala umudumuz var. Yeni yılda da adalet, demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yeni bir yılda enflasyon ve işsizliğin tek hanelere indiği, EYT ve 3600 ek göstergenin verildiği, yoksulluğun, işsizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun, kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye dileğiyle; tüm Çorumlu hemşehrilerimizin ve partililerimizin yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

