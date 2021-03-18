“İktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırmaktan vazgeçmeli”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orhan Vargeloğlu, “Belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya yönelik bu karar siyasidir. Muhalif belediyelerin çalışmasını engelleme çabasından ibaret olan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir” dedi.

“YETKİLER SİZE MÜBAH DA MUHALEFETE HARAM MI?”

Danıştay’ın iktidarın siyasi kararını onaylamış olduğunu belirten Vargeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerel seçimlerde büyükşehirlerde yaşadığı kayıpların ardından belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, belediyelerin borçlanmasına süre sınırı getirilmesi, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi için çalışmalar başlatan iktidar partisinin belediye başkanlarının yetki alanını kısıtlayan bir kararı Danıştay’ca onaylanmış oldu.”

Orhan Vargeloğlu iktidara şu soruları yöneltti: “İktidara soruyoruz. Yıllarca kullanmakta hiçbir sakınca görmediğiniz yetkileri, seçim kaybedince mi rakiplerinize haram kılıyorsunuz? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisleri başta olmak üzere birçok belediyede meclis çoğunluğu sizde olmamış olsaydı, bakanlık yine bu düzenlemeyi yapar, Danıştay da bunu onaylar mıydı? Adalet terazisinin ayarını bozarak yaptığınız bu müdahaleler ne zaman son bulacak?”

“ALINAN KARARIN HUKUKİLİĞİ YOK”

Söz konusu kararın hukukiliğinin tartışmalı olduğunu belirten DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu; “Bu kararın, siyasi irade ile uyum çabası içerisinde, hukukun zorlanarak verildiği açıktır. Bu karar, ilgili kurulda bazı üye değişikliklerinin ardından gelmiş ve aynı konudaki bazı Yargıtay kararlarıyla da açıkça çelişmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesi belediyeye bağlı kuruluşları belediye başkanının yöneteceğine dair açık hüküm yer almaktadır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

