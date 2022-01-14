“İktidar, emekçilerin yaşamlarının nereye evrildiği görmüyor”

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, “Kamu emekçilerinin ve tüm emekçilerin yaşamlarının nereye doğru evrildiğini görmek istemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

KESK Çorum Şubeler Platformu’nun Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında katılarak bir konuşma yapan Kurul, şunları söyledi:

“Çok kısa bir süre önce yine öğretmenlik meslek kanunu gibi bir tasarı çıkartarak öğretmenleri kendi içerisinde yarıştıracakları, eşitsizliklerle yaşamaya yönlendirecek bir tasarı TBMM Komisyonu’ndan geçti.

Yani tüm kamu emekçilerine, tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir ücret artışı sağlamak yerine onları kendi aralarında bölen, parçalayan ve genel olarak da insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesine izin vermeyen ücretlere mahkûm eden bir süreçle karşı karşıyız.

Hem KESK hem Eğitim Sen olarak emekten, insandan, doğadan yana mücadelemizi sürdüreceğiz.” (Taner ŞİMŞEK)

