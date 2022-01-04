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“İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir”

Saadet Partisi Alaca 7. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir” dedi.

Güncel 04.01.2022, 19:29
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“İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir”

Alaca Belediyesi Kültür Merkezi’nde tek liste ve tek aday ile gidilen kongrede Mustafa Kütük tekrar güven tazeledi. Divan Başkanlığını, Saadet Partisi önceki dönem Çorum Belediye Başkan Adayı Kemal Kurt’un üstlendiği kongrede söz alan Saadet Partisi Alaca İlçe Başkanı Mustafa Kütük, “Heyecanımızı, aşkımızı, azmimizi yitirmeden birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi. 
Kütük’ün konuşmasının ardından Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, kongreye katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin gündemini değerlendiren Cıdık, “2021 yılı enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl yıl oldu.

Bir de tüm bunlarla doğru orantılı olarak, iktidar tarafından ‘hainler ve teröristler’ kategorisine dâhil edilenlerin sayısında da yüksek bir artış yaşandı bu yıl” dedi.
20 yıldır sorunları çözemeyen iktidarın muhalefete kabahat bulduğunu kaydeden Cıdık, “Şimdi de çıkmış İçişleri Bakanı diyor ki; ‘Bizim bu yaptıklarımızı Allah yaptırıyor.’ Allah sana akıl fikir versin, Hasan Sabbah’ın adamları Haşhaşiler de böyle diyordu. Yaptıkları her yanlışı Cenab-ı Hak yaptırıyor diyorlardı. Yahu insan mesuldür mesul. Bir adamı öldüren de hırsızlık yapan da bunu diyebiliyor yeri geldiği zaman da. Bir İçişleri Bakanı’nın kalkıp bu ifadelerle milleti aldatmaya çalışmasını kabullenmek mümkün değil. Bu insanı küfre bile götürür. Her yaptığı hatayı cenab-ı Hak taktir ettiği için ben yaptım diyemez. İnsan bizim inancımıza göre mesuldür her yaptığı hatanın da mutlaka hesabını verecektir. Ya bu dünyada ya öbür dünyada” ifadelerini kullandı. 
2021 yılının aynı zamanda toplumsal kutuplaşmanın da arttığı, iktidar kanadının bilerek ve isteyerek bunu körüklediği bir yıl olduğunu dile getiren Cıdık, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Her meselede, en basit konularda bile; toplumumuzun fay hatlarını çatırdatacak eylem ve söylemlerde bulunmaktan vazgeçmiyor iktidar.
Ayrıca temas etmek istediğim bir diğer konu da; iktidarın yanlışlarına milli ve manevi değerlerimizi alet etmesidir. Bu yıl, bu yanlış anlayışın da dozunu her geçen gün artırdığı bir yıl oldu maalesef.”

“YANLIŞLARI PERDELEMEK İÇİN ÜRETİLEN KAVRAMLAR”
“İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir!
Asgari ücrete yapılan zam için ‘Tarihimizde böyle bir şey olmadı’ dediler. Anlaşılan hafızaları epeyce zayıflamış çünkü 60 yıl önce değil, bu arkadaşlar iktidara gelmeden 5 sene önce Erbakan Hoca %130 zam verdi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük zammıymış! Külahıma anlat şimdi ne oldu asgari ücret bu zamma rağmen açlık sınırının altına indi.
%50 zam yapacaksınız ama hemen arkasından attığınız adımlarla enflasyon bu zammı gölgede bırakıyor. Hakikaten bu işi beceremiyorlar! Allah, onların bu yanlış kararlarından milletinizi korusun!
İktidar işine geldiği gibi kavramlara yeni isimler uyduruyor da size ne oluyor?
Zam değil, güncelleme. Yüksek döviz kuru değil, rekabetçi kur. Ekonomik kriz değil, ekonomik kurtuluş savaşı. İsraf değil, itibar. Saray değil, Külliye...
İktidar isimlere böyle böyle takla attırarak, yanlışları örtme telaşında da siz neyin telaşındasınız?
Müslümanlık ciddiyet ve doğruluk ister. Müslüman; yalan söylemez, iftira etmez, israf etmez, yolsuzluk yapmaz, rüşvet alıp vermez! Merhametlidir Müslüman, alçak gönüllüdür!
İslam'ı doğru anlamaya, yaşamaya ve anlatmaya mecburuz! Yanlışlarınızı İslam kisvesiyle örtmeye kalkarsanız belki bir kesim insanı kandırırsınız ama bunun hesabını Allah’a veremezsiniz.”
Cıdık’ın konuşmasının ardından Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ali Okutan, bir selamlama konuşması yaptı.

“Biz küçük hesapların içinde olmadık olmayacağız, siyonizmin yakıştırmalarını ayaklarımızın altına alıyoruz” ifadelerini kullanan Okutan, “Bizim kapımız bütün partilere bütün insanlığa açıktır ve bize açılan bütün kapılardan da gireriz çünkü bizim işimiz tevhiddir. Bu yüce davanın önce kendi ülkemizde ve daha sonra bütün dünyaya yayılması adına tüm gücümüzle çalışmakta kararlıyız. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz” dedi.
Yapılan konuşmalar sonrası kongreye misafir olarak katılan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti ilçe başkanlarına günün anısına Erbakan’ın “Davam” kitabı hediye edildi. Yeni üyelere ise Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık tarafından rozetleri takıldı. (Haber Merkezi) 

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