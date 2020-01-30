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“İklim ve Su” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi

1873 yılında “Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı” olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan “Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)”, her yılın 23 Mart gününü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutluyor.

“İklim ve Su” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi

1873 yılında “Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı” olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan “Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)”, her yılın 23 Mart gününü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutluyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 22:11
“İklim ve Su” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, her yıl Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen farklı bir tema etrafında kutlanırken, 2020 yılının teması “İklim ve Su” olarak belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl “İklim ve Su” konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi; 6 Mart 2020 Cuma günü olarak tespit edildi.

Fotoğraf yarışmasına katılan eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek, dereceye giren eserler ayrıca ödüllendirilecek.

Yarışmada; 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500, 2.seçilen eser sahibine 3 bin, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 lira ödül ile plaketleri 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliği kapsamında verilecek.

Yarışmada dereceye giren eserler Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak, ayrıca katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim ve Su” konulu fotoğraf yarışmasının detaylarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi)

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