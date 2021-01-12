İkiz Konaklar’ın restorasyon projesi ihale edildi

Velipaşa Konağı yanında yer alan İkiz Konaklar’ın restorasyon proje ihalesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye Odabaşı Mimarlık, İNN Mimarlık Müşavirlik ve Artı 1 Proje Mimarlık firmaları katıldı.

Yaklaşık maliyeti 214 bin 366 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Belgelerde eksik bulunmayınca firmaların teklifleri açıldı. Buna göre en uygun teklifi 144 bin 900 TL ile Odabaşı Mimarlık verirken, daha sonra 147 bin 900 TL ile Artı 1 Proje Mimarlık ve 152 bin TL ile İNN Mimarlık geldi. Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

Çorum Kalesi’nden başlayarak Ulucami’ye kadar uzanan Kültür Yolu Projesi’nin önemli ayaklarından biri olan İkiz Konaklar’ın restorasyonunu için Valilik ve Belediye arasında geçtiğimiz günlerde protokol imzalanmış ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Kale’den Milönü Caddesi’ne inen noktada bulunan İkiz Konaklar’ın 217 metrekare parsel alanı ve 300 metrekare kullanım alanı bulunduğunu, restorasyonu için Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 1,5 Milyon TL’lik destek aldıklarını, restorasyon tamamlanınca konakları butik otel olarak kullanacaklarını, ayrıca kahve kültürü ve leblebinin yaşatılacağını, eski halılardan oluşan küçük bir müzenin de bulunacağını söylemişti.

(Haber Merkezi)