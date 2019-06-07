İkinci itfaiye noktası otogar olarak belirlendi

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyaretlerde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin ihtiyacı olan sevgiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak için birimlerin bayramlaşmasını AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini ve samimi bir birliktelikle Çorum'da çözülemeyecek hiç bir problemin olmadığını düşündüğünü belirtti.

Bayramlar birliğin beraberliğin zirvede bulunduğu günler olduğunu ve Çorum'da o birlikteliğin yakalandığını dile getiren Aşgın, Bayramın ilk günü Valilik ve Belediye olarak ortaklaşa düzenlenen programla, bayramlaştıklarını, bunun yıllardır özlenen bir görüntü olduğunu vurguladı.

Çorum'a hizmet aşkını diri ve canlı tuttukları sürece çözülemeyecek hiç bir problem bulunmadığını belirten Başkan Aşgın, “Sıkıntılı günlerimizi el ele gönül gönüle vererek aşacağız. Bu birliktelik uzun yıllar şehrimize kalıcı hizmetler ve eserler bırakacak. Belediyemiz şehrimize hizmet etmek için gece gündüz aşkla çalışıyor. Mesai arkadaşlarımız da bunun farkında ve çalışmalarını ona göre yapıyor" dedi.

Şehir için aşkla muhabbetle çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Temizlik İşleri Müdürlü ekiplerimiz bayramda cadde ve sokaklarda hiç eksik olmadı. Nereye baksak Temizlik İşlerinde çalışan mesai arkadaşlarımız vardı. Mesleğini severek aşkla yapmak böyle bir şey” şeklinde konuştu.

Çorum’da meydana gelen afette zarar gören ev ve iş yerlerinin oluşturulan komisyonla birlikte ziyaret edildiğini anlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, zarar tespiti yapıldığını ve komisyonca tespit edilen afet zedelere gerekli yardımların yapıldığını anlattı.

İtfaiyenin her zaman teyakkuz halinde çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, itfaiye olarak Çorum’un çok büyüdüğünü ve geliştiğini, Çorum Sanayi Sitesinin büyük bir alan oluşturduğunu seçim döneminde de olaylara zamanında müdahale etmek için proje hazırladıklarını vurguladı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Otogar’ın ilçe terminal kısmını ikinci itfaiye noktası olarak belirlediklerini anlatan Aşgın, esnafın da böyle bir talebi bulunduğunu, ilçe terminalinin şehirlerarası kısmına taşınacağını ve o alanın ticari açıdan da canlandırılmış olunacağını anlattı. İkinci itfaiye bölgesinde kısa sürede çalışmalara başlanacağını söyleyen Başkan Aşgın, “İtfaiyemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada etkili bir şekilde çalışmalarına devam edecek" dedi.

(Haber Merkezi)