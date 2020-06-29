İkinci el otomobillerde zam yerine % 3 indirim

Otomotiv sektöründe filo ve araç kiralamada yıllardır Çorum’a ve bölgesine hizmet veren Şahin Otomotiv, 2. el otomotivde de adeta bir pazar yeri oluşturdu.

Şirket Yetkilisi Mert Görücü, ekspertiz ve bakımları yapılmış 2. el araçlrı satışa sunduklarını belirterek, 2. el araçlarda piyasa şartlarına göre zam yapmak yerine Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 3 indirim yaptıklarını söyledi.

Tüm araçları Türkiye ortalamalarının altında bir fiyatla müşterileriyle buluşturduklarının altını çizen Mert Görücü, 2. el araçlara fiyat artışlarını yansıtmadıkları gibi, firmalarında her kesime uygun fiyat ve model seçeneklerinin bulunduğunu aktardı.

2013 model ve üstü araçlarda 0,84’den başlayan kredi avantajlarıyla 60 aya kadar vade imkanı sunduklarını vurgulayan Görücü, kredi faiz oranının çok uygun olduğuna dikkat çekti.

Çorum Şahin Otomotiv olarak yaz sezonu için Rent a Car hizmetlerinin yanı sıra filo kiralama hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Mert Görücü, her çeşit model ve marka 2. el araç sahibi olmak isteyenleri firmalarına beklediklerini sözlerine ekledi.

Çorum Şahin Otomotiv, Ankara yolu 1. kilometrede faaliyet gösteriyor. (Haber Merkezi)