İkinci el otomobilde geniş ürün yelpazesi
Çorum’un önde gelen otomotiv firmalarından Şahin Otomotiv, 2. el, filo satış, filo kiralama ve Rent a Car hizmetleriyle bölge halkına hizmetini sürdürüyor. Çorum-Ankara yolu 1. kilometrede hizmet veren Şahin Otomotiv olarak 2. el satışlarda kış ayına özel kampanya düzenlediklerini ifade eden Şirket Yetkilisi Mert Görücü, 2. el araçları görmek ve test etmek isteyen herkesi showroom mağazalarına beklediklerini kaydetti.
Güncel 10.01.2021, 18:54 10.01.2021, 18:55
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Türkiye’nin 50’ye yakın şehrinde kamu, kurum ve kuruluşlara filo kiralama hizmeti verdiklerini de söyleyen Görücü, böylece Çorum’un adını yurt genelinde duyurmaya çalıştıklarını ayrıca Şahin Otomotiv olarak Çorum’a katma değer kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Son olarak koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Mert Görücü, bu zor süreci de el birliği ile atlatacağımızı kaydetti.
Çorum Şahin Otomotiv’de Toyota/Corolla’dan tutunda Citroen/Berlingo, Renault/Fluence, Renault/Megane, Hyundai/Tuscon, Skoda/Komiq, Volkswagen/Passat, Fiat/Egea ve Renalt/Symbol gibi marka ve model araçlar sizleri bekliyor.
(Haber Merkezi)
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