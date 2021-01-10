İkinci el otomobilde geniş ürün yelpazesi

Türkiye’nin 50’ye yakın şehrinde kamu, kurum ve kuruluşlara filo kiralama hizmeti verdiklerini de söyleyen Görücü, böylece Çorum’un adını yurt genelinde duyurmaya çalıştıklarını ayrıca Şahin Otomotiv olarak Çorum’a katma değer kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son olarak koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Mert Görücü, bu zor süreci de el birliği ile atlatacağımızı kaydetti.

Çorum Şahin Otomotiv’de Toyota/Corolla’dan tutunda Citroen/Berlingo, Renault/Fluence, Renault/Megane, Hyundai/Tuscon, Skoda/Komiq, Volkswagen/Passat, Fiat/Egea ve Renalt/Symbol gibi marka ve model araçlar sizleri bekliyor.

(Haber Merkezi)