İki yüzme havuzu bu yaz açılıyor

Gençlerin ve çocukların her branşta spor yapmasına imkân sağlamayı hedefleyen Çorum Belediyesi, spor yatırımlarına devam ediyor. 4 adet semt sahasını tamamlayarak gençlerin hizmetine sunan Çorum Belediyesi iki adet nizami futbol sahası ve iki adet yarı olimpik yüzme havuzunu da tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Özgürevler bölgesinde inşaatı devam eden yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Çorum’un bu yaz iki adet yüzme havuzuna kavuşacağını açıklayan Başkan Aşgın, “Yüzme sporuyla dolu bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor.” dedi.

Çorum’u sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum kardeşliğin, barışın, sevginin ve dünyanın merkezi. Bizler sporun da merkezi olması için çaba sarf ediyoruz. Genç nesillerimizin spor yaparak yarınlara daha sağlıklı bir şekilde sahip çıkması için tüm spor branşlarımızı önemsiyoruz.” dedi.

Gülabibey Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’nde yapılan iki adet yüzme havuzu inşaatının yüzde 70 seviyesine ulaştığını ve mayıs ayında tamamlanacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Çorum halkı iki yüzme havuzuna daha kavuşmuş olacak.” dedi.

Yüzme havuzlarının yanı sıra Bahçelievler, Mimar Sinan, Gülabibey ve Üçtutlar Mahallelerinde yaptıkları 4 adet semt sahasını tamamlayarak gençlerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, amatör maçların oynanacağı iki adet nizami futbol sahasının da bitmek üzere olduğunu dile getirdi.

Başkan Aşgın, “Daha birçok spor yatırımı sırada bekliyor. Onları da bir bir hizmete sunacağız. Bu hizmetlerin şehrimize kazandırılması noktasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu’na, Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Milletvekillerimize ve bizden dualarını esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.



