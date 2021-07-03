İki şirketinin toplam cirosuyla Ahlatcı Türkiye ikincisi

Her iki şirketin ciroları toplandığında 72 milyar 954 milyon 636 bin lira rakamına ulaşılıyor ve 105 milyar 809 milyon 886 bin lira ciroya sahip Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin ardından Ahlatcı ikinci sıraya yerleşiyor.

Fortune 500’ün 2019 değerlendirmesinde,Ahlatcı Kuyumculuk 34.7 milyar lira net satışla 8. , Ahlatcı Metal Rafineri ise 26.8 milyar lira ile 12. sıradaydı ve iki şirketin toplam 61.5 milyar lira cirosuyla, TÜPRAŞ, EPİAŞ ve THY’den sonra 4’üncülüğü elde ediyordu. İki şirketin toplam ciroları itibariyle bu yıl yüzde 19.4'lük bir büyüme sağlandığı görülüyor.

Ahlatcı bu yıl, iki şirketin toplam ciroları dikkate alındığında, TÜPRAŞ, BİM, Ford, THY, Petrol Ofisi, Arçelik, OPET, Ereğli Demir Çelik, Turkcell, Migros, Türk Telekomünikasyon, Rönesans İnşaat, Anadolu Efes, TOFAŞ gibi Türk ekonomisinin dev şirketlerini geride bırakmış oluyor.



(Haber Merkezi)

