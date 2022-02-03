İki sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Cinayet, 4 yıl önce meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açmış ve 20 yaşındaki Hüseyin Y, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, arkadaşları tarafından otomobille kent merkezindeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilmesine rağmen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.

Cinayetle ilgili tutuklu yargılanan S.Y. ve A.Ç., karar duruşması için son kez hakim karşısına çıktı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının savunmalarını yapmalarının ardından, söz alan tutuklu sanıklar S.Y. ve A.Ç., Hüseyin Y’nin öldürülmesiyle ilgili suçlamaları kabul etmeyerek suçu birbirlerinin üstüne attı.

A.Ç., savunmasında “Tahliyemi talep ediyorum, cinayeti ben işlemedim, Hüseyin Y’yi S.Y. öldürdü” dedi.

S.Y., ise “Ben hiç kimseye hakaret yada sözlü bir eylemde bulunmadım, Hüseyin Y’yi ben değil, A.Ç. öldürdü, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tutuklu sanıklar S.Y ve A.Ç “tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.(Yusuf ÇINAR)

