İki parti çelenk sundu 

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, partililer,Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından katılımcılar hep birlikte “Andımız”ı okudu.

Törende konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise, tarihte Kurtuluş Savaşı veren ilk ve tek Meclis olan TBMM'nin 101. yaşını kutlamanın gururu içerisinde olduğumuzu vurguladı. Özsaçmacı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.