İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
Çorum’da bayram dönüşü trafiğin yoğunlaştığı otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, otomobillerde büyük hasar meydana geldi.
Güncel 17.07.2022, 19:03 17.07.2022, 19:18
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Kaza Samsun-Çorum Karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail O.(22)’nun kullandığı 19 ABH 062 plakalı otomobil ile Hüseyin E.’nin kullandığı 06 AN 0778 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ümran E., yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada otomobillerden biri hurdaya dönerken, ulaşım kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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