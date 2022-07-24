İki otomobil çarpıştı : 1'i ağır 7 yaralı

Arap Ş. (66) yönetimindeki 06 HF 430 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemalli Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Emre A. yönetimindeki 55 BMA 64 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Arap Ş. ile yanında bulunan Lütfiye Ş.'yi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kazada sürücüler Arap Ş. ve Muhammet Emre A. (28) ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Lütfiye Ş. (63), Ebru A. (28), Beril Meva A. (2), Arap Ali G. (77) ve Gül Ö. (48) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Lütfiye Ş., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.