İki Öğretim Üyesi dünya listesine girdi

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makalesine göre, dünyada ilk % 2’lik dilimde Hitit Üniversitesi’nden sadece iki akademisyen yer aldı.

Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listeye, Hitit Üniversitesi Polimer Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz ile Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak girmeyi başardı.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 159.684 bilim insanını kapsayan (ilk % 2) bir veri tabanı oluşturdu. Bu standart atıf göstergeleri, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplandı. Çalışma, bu göstergeleri kullanılarak bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırdı.

Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listeye 39 bilim insanı ile Türkiye’den en fazla akademisyeni giren üniversite İTÜ olurken, yüzde 2’lik dilim baz alınarak hazırlanan listede, HİTÜ’den sadece Polimer Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz ile Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak yer aldı. Prof. Vedat Deniz’in tüm dünyada 27 bin 568 kişi arasında kendi alanı içindeki sıralaması 327, Prof. Dr. Bülent Kabak’ın tüm dünyada 48 bin 453 kişi arasında kendi alanı içindeki sıralaması 598 oldu.

(Haber Merkezi)