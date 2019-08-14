“İki muhtarın Belediye’de çalışması kanuna uygun”

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada Patıroğlu ve Kabak’ın Belediye’de Personel Limited Şirketi’ne bağlı bağlı olarak İş Kanunu’na tabi çalıştıkları belirtilen açıklamada her iki muhtarın da iddia edildiği gibi müdür veya amir konumunda olmadığının açık olduğu kaydedildi.

Adı geçen kişilerle ilgili kanunlar uyarınca herhangi bir kısıtlama veya yasaklama hükmü bulunmadığı belirtilen açıklamada “Kanun maddeleri ve YSK kararına göre işçi olarak çalışanların görevlerinden ayrılmadan aday olabilmeleri ve seçilebilmeleri mümkündür. İşçi statüsünde çalışanların seçildikten sonra muhtarlık görevini sürdürebilmeleri için işlerini bırakacaklarına dair mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup, bu kişilerin görevleri ile birlikte köy ve mahalle muhtarlığını da yürütebileceklerine dair (muhtarlık işlerinin aksatılmaması kaydı ile) İçişleri Bakanlığının 17.04.1987 tarih ve 740 sayılı, 30.07.1987 tarih ve 4711 sayılı, 12.05.2009 tarih ve 62298 ve 18.05.2009 tarih ve 62307 sayılı dört adet “Görüş” ü mevcuttur.

Konu hakkında mevcut düzenlemeler göz önüne alındığında; Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketinde işçi statüsünde çalışan ve aynı zamanda muhtarlık yapan Ümit Patıroğlu ile Ferhat Kabak’ın muhtarlık yaparken işçi olarak bir başka işte çalışmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)