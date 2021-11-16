İki müdürlüğün bütçesi görüşüldü

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesinin 25 milyon 649 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesinin ise 5 milyon 210 bin lira olduğu açıklandı.

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürü Fatih Mehmet Şahbaz, 25 milyon 649 bin liralık bütçenin 13 bin lirasının yazılım güncellemesi için, 10 bin lirasının kırtasiye malzemesi giderleri için, 50 bin lirasının ilan giderleri için, 186 bin lirasının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için, 235 bin lirasının Budaközü Vadisi’nin turizme kazandırılması projesi için, 25 milyon 155 bin lirasının ise okul binaları yapımı için kullanılacağını açıkladı.



Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Eker, 5.2 milyonluk bütçenin 25 bin lirasının kırtasiye alımları için, 75 bin lirasının ilan giderleri, 10 bin lirasının bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, 350 bin lirasınğn dernek, birlik, kurum, kuruluş ve sandık gibi kurumlara, 150 bin lirasının sulama göletleri ÇED raporu hazırlanması ve sulama projesi yaptırılması için, 4.6 milyon lirasının da diğer giderler için kullanılacağını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)