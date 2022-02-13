İki kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı

Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 2.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ş. ile E.S. arasında çıkan tartışma sonrası E.S karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Otomobil ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen E.S. tedavi altına alınırken, F.Ş. gözaltına alındı. Silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. (Yusuf ÇINAR)

