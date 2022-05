İki köyde yol çilesi!

Palabıyık ve Karaağaç köylülerinin yanı sıra Belediye’ye ait taş ocağının bulunması nedeniyle belediye ekipleri tarafından da kullanılan yolun 2.5 km’lik bölümü oldukça bozuk durumda. Yolda oluşan çukurlardan araç kullanamaz duruma gelen vatandaşlar, her an kaza yapmakla karşı karşıya. Yan yana gelen iki aracın geçmekte zorlandığı yolun bir an önce onarılması isteniyor.

Konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren köy halkı, “Karaağaç Köyünde taş ocağının bulunmasından dolayı bu yoldan belediye araçları da geçiyor. Ağır tonajlı araçlar yolu bozdu. Yollarımız adeta mayın tarlasına döndü. Palabıyık Köyüne ulaşıncaya kadar yolun bozukluğu devam ediyor. Çukurlardan dolayı zikzak çizerek ilerliyoruz. Kaza yaptığımızda, araçlarımız bozulduğunda bunun bedelini kim ödeyecek? Bizler de bu devletin vatandaşıyız, bizler de vergimizi veriyoruz. Yolun en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Asfalt yapılmasa dahi hiç olmazsa çukurlara yama yapılarak doldurulsun” dediler.

(Haber Merkezi)