İki köy daha karantinada

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Yaylabaşı Köyü ile Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıpınar Köyü koronavirüs pandemisi nedeni ile karantinaya alındı.

Normalleşme sürece ile birlikte vaka sayılarının sürekli arttığı Çorum’da yeni karantina haberleri bir bir gelmeye başladı.

Bu kapsamda Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Yaylabaşı Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Osmancık Kaymakamı Abdulhamid Uyar başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, gündemdeki konuları görüşerek ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmasını kararlaştırdı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünün 17 Ağustos 2021 günü saat 19.00 itibariyle 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildiği, köyün giriş çıkışlarının jandarma tarafından kontrol edileceği, köylülerin kalabalık gruplar halinde köy içinde bulunamayacağı, köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılacağı bildirildi.

Öte yandan artan koronavirüs vakaları sonucunda Laçin Çamlıpınar Köyü de karantina altına alındı. Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Laçin’e bağlı Çamlıpınar köyü, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla karantina kararı alındı. Köy, vaka sayılarının artması sonucu İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kararda karantina sürecinin 18 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başladığı ve 14 gün süreceği duyuruldu.

(Haber Merkezi)

