İki kişinin öldüğü cinayette 3 gözaltı

Yavruturna Mahallesi’nde Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren dernekte iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan olayın ardından zanlıların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dernek binasındaki silahlı kavganın ardından dernekten çıkan grubun hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor. (İHA)

