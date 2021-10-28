İki kişinin öldüğü cinayette 3 gözaltı
Çorum'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Güncel 28.10.2021, 23:40
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Yavruturna Mahallesi’nde Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren dernekte iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan olayın ardından zanlıların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dernek binasındaki silahlı kavganın ardından dernekten çıkan grubun hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor. (İHA)
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