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İki kişi kendini asarak intihar etti

Güncel 07.05.2021, 17:28 07.05.2021, 17:37
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İki kişi kendini asarak intihar etti

Çorum'da iki kişi intihar ederek yaşamlarına son verdi İddialara göre, İlk intihar olayı Bahçelievler Çoraklık mevkiinde meydana geldi. Emekli öğretmen 59 yaşındaki H.Ö., girdiği bunalım sonucu üçlü kablo ile yaşamına son verdi. Eşini asılı halde bulan E.Ö’nün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede H.Ö’nün öldüğü belirlendi.
İkinci intihar olayı ise Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 58 yaşındaki R.Y., intihar ederek yaşamına son verdi. İki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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