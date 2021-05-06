İki kişi daha virüs kurbanı

Çorum’un Mecitözü İlçesi koronavirüs salgınına kurban vermeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre Mecitözü İlçesi’nin Sırçalı Köyü’nden olan ve İstanbul – Büyükçekmece Tepecik Mahallesi’nde ikamet eden Murat Baltacı, yakalandığı Covid-19 salgını salgını sonucu vefat etti. Murat Baltacı’nın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

Ateş ayrıca Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Bayındır Köyü’ne de düştü. Bayındır Köyü’nden Mustafa Çetin'in kardeşi, Mehmet Ali Çetin'in babası Nadir Çetin yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayata veda etti.

Merhumun cenazesi önceki gün Mecitözü Bayındır Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

