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İKİ KAZADA 4 YARALI

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İKİ KAZADA 4 YARALI

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:07
İKİ KAZADA 4 YARALI

Alınan bilgiye göre ilk kaza Altınbaş Köyü mevkiinde yaşandı. Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde bulunan C.A (63) yönetimindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan araziye girdi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.A.(75) ve N.A.(77) isimli kadınlar hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Çorum’un Kargı İlçesi’nde yaşanan trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kargı’nın Köprübaşı Köyü Kışla mevkiinde İ.A.(64) isimli şahıs yönetimindeki araç Gökçedoğan Köyü istikametine seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan sürücü Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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