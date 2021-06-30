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İki kaymakam Vali Çiftçi’ye veda etti

Çorum’da görev sürelerini tamamlayan Dodurga Kaymakam Vekili Murat Karnap ile Laçin Kaymakam Vekili İbrahim Coşkunaslan, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda etti.

Güncel 30.06.2021, 22:47
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İki kaymakam Vali Çiftçi’ye veda etti

Dodurga Kaymakam Vekili Murat Karnap ile Laçin Kaymakam Vekili İbrahim Coşkunaslan ilimizden ayrılmadan önce Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 
Nazik ziyaretleri için Karnap ve Coşkunaslan’a teşekkür ederek ilimize verdikleri hizmetler için plaket veren Vali Çiftçi, bundan sonraki hayatlarında da başarı dileklerini sundu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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