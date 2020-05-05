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İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı

Simge ve Zeynep Çorumlu kardeşler, karikatür alanında Türkiye çapında büyük başarılara imza attılar.

05 Mayıs 2020 Salı 23:13
İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı

Simge Çorumlu, Ticaret Bakanlığı Liselerarası Tüketici Hakları Karikatür Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Küçük kardeşi Zeynep Çorumlu ise, Eskişehir TED Koleji’nin düzenlediği “1920’den 2020’ye 23 Nisan” Karikatür Yarışması’nda Türkiye birinciliğini elde etti.

Çorumlu kardeşlerin karikatür öğretmeni Altan Özeskici, Simge ve Zeynep’in 1.5 yıldır karikatür çalıştıklarını belirterek, olağanüstü yeteneklerini kısa sürede kanıtladıklarını, kendilerinden bu alanda çok daha büyük başarılar beklediğini söyledi.

(Haber Merkezi)

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