İki kardeş zehirlendi
Ankara’da bir fabrikada çalışan Çorumlu iki kardeş, karbonmonoksit zehirlemesine maruz kaldı.
Güncel 12.10.2021, 19:33
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Alınan bilgiye göre Çorum'un Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü nüfusuna kayıtlı olan Bayram ve Sadık Çiçek isimli kardeşler, çalışmakta oldukları Ankara'daki kimyasal fabrikasında dün akşam saatlerinde karbonmonoksit sonucu zehirlendi.
Çiçek kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakın Servisinde tedavi altına alındı.
ÇORUM HABER, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileyerek acil şifalar diler.
(Uğur GÖRKEM)
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