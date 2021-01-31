İki kardeş aynı gün hayata veda etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski İl Başkan Yardımcısı Emekli Eğitimci Hasan Algül, hem babasını, hem de amcasını aynı gün kaybetti. Emekli Öğretmen Hasan Algül’ün babası, berber esnafından Yaşar Algül 90 yaşında, amcası Mesut Algül ise 87 yaşında geçirdikleri rahatsızlık sonucu hayata veda etti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Yaşar Algül ile İstanbul’da yoğun bakımda bulunan Mesut Algül, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

İki kardeş, Kargı Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelger ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)